«Делаю пасхальные куличи»: Кети Топурия вместе с четырехлетней дочкой провела день на кухне

Кети Топурия самоизолировалась в просторном особняке вместе с четырехлетней дочкой Оливией и своим возлюбленным Львом Деньговым. Артистка старается проводить освободившееся время с пользой, хотя ее наследнице надоело сидеть дома уже спустя неделю карантина. Девушка общается с поклонниками, делится своим опытом. А вот ее дочка стала настоящим блогером. Она снимает видео, показывая, чем можно занять себя дома.

Ранее Оливия показала, как можно рисовать вилкой и даже салфетками, делала открытки и другие разные аппликации. Находясь в самоизоляции девочка даже стала больше готовить. Несколько раз Топурия снимала, как ее дочка хозяйничает на кухне. Вечер субботы, 18 апреля, они снова провели у плиты с духовкой. Певица решила приготовить куличи к Пасхе. Она сделала творожную пасхальную выпечку, а ее наследница замесила тесто с изюмом для традиционных куличей и поместила их в формочки.

«Я делаю пасхальные куличи», — заявила малышка. «Работай, работой! Мне нравится», — оценила старания наследницы артистка.

На просторной кухне хватило места и для помощницы. Девушки выпекли много куличей. Оливия, как всегда, была облачена в джемпер с принтом. Ее кудрявые волосы были собраны в хвост. Отметим, что девочка не только помогает маме готовить, но и убираться. На днях певица запечатлела, как кроха управляется с пылесосом.

Напомним, Топурия ранее призналась, что мечтает о большой семье. Она не скрывает, что хочет иметь троих детей.