Стильный монохром: Оксана Федорова облачилась в костюм актуального карамельного цвета

Оксана Федорова обычно не сидит на одном месте. Победительница конкурсов красоты ведет несколько передач, выступает с концертами и участвует в различных проектах. При этом она успевает воспитывать детей. У телеведущей подрастают восьмилетний сын Федор и шестилетняя дочь Елизавета. В период самоизоляции девушка стала чаще проводить время с наследниками. Они даже стали устраивать семейные домашние тренировки.

Но Оксана как публичная личность иногда нарушает самоизоляцию. На днях она приняла участие в шоу «Звезды сошлись». По такому случаю телеведущая принарядилась. Она облачилась в брючный костюм карамельного цвета. К наряду она подобрала бежевые сапоги. Федорова подчеркнула фигуру жакетом с поясом. Она выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. В студии обсуждали проект «Маска» и поздравляли его победителя Анатолия Цоя.

Многие поклонники восхитились нарядом знаменитости. Они отметили, что 42-летняя телеведущая прекрасно выглядит. «Вы просто действительно открытие этого шоу! Красота, обоняние и такой прекрасный голос», «Какая стройная и стильная», «Стали еще красивее», — прокомментировали фото подписчики. Оценила аутфит звезды для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«С такой фигурой, как у Оксаны, можно позволить себе многое. В данном случае этот брючный костюм абсолютно не исключение. Прекрасный модный коричневый оттенок. Сейчас коричневый цвет актуален от самых бежевых оттенков до темных, горького шоколада. Выглядит стильно, широкий ремень, все по фигуре — здорово, но может быть я заменила брюки на более актуальные бермуды. Это было бы интереснее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.