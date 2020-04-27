«Принцесса»: дочка Самойловой в пышном платье из органзы отметила день рождения без отца

Вот уже несколько месяцев Джиган и Оксана Самойлова остаются одной из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе. Супруги решили развестись вскоре после возвращения из Майами, где на свет появился их четвертый ребенок — сын Давид. Избранница рэпера намекнула, что он ей изменял и тайно употреблял запрещенные вещества, поэтому она набралась смелости с ним расстаться. Но после заявления о разводе артист почти на месяц пропал из вида. Как оказалось, он находился на лечении в одной из частных клиник.

27 апреля свой день рождения празднует Оксана и одна из ее дочерей, Майя. По такому случаю она украсила свой особняк воздушными шарами. Сделала декорацию в виде кареты из сказки про Золушку, а аниматоры в костюмах сказочных принцесс развлекали детей. Праздничный стол со сладостями, батуты во дворе и многое другое — ждали в этот день именинницу. Самойлова облачилась в белое мини-платье, а Майя блистала в розовом пышном платье из органзы и с короной на голове.

Другие дочери модели, конечно, стали завидовать маленькой имениннице, но помогли ей распаковать подарки, а потом стали играть с аниматорами. Джигана вместе с ними замечено не было. Хотя рэпер поздравил жену и дочку в соцсети и посвятил им свой новый трек. Поклонники решили, что он пиарится на разводе, но в ответ артист заявил, что воссоединился с супругой. «Уже вместе», — написал он.

Тем временем на празднике Джиган так и не появился. Поклонники восхитились тем, как хорошо Оксана выглядит после родов, так как прошло всего три месяца. Также они поздравили ее наследницу. «С днем рождения вас и вашу принцессу!», «Счастья вам, красавицы», «Маленькая принцесса и ее мама королева», — прокомментировали пост подписчики.