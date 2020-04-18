«Запаслись и вдохновились»: Самойлова отвлекла дочерей от мыслей об отце подготовкой к Пасхе

Оксана Самойлова, несмотря на проблемы в семье, начала подготовку к Пасхе. В отсутствие супруга Джигана модель много времени проводит с детьми. К покраске яиц знаменитость также решила привлечь старших дочерей – девятилетнюю Ариэлу и пятилетнюю Лею, ведь именно за их состояние она переживает сильнее остальных. Возраст девочек уже позволяет понимать, что мама с папой в ссоре.

В stories Самойлова показала, как проходит процесс подготовки. В кадре Ариэла заинтересованно перебирает наклейки за завтраком и рассуждает, какое именно украшение куда будет применять. Радость в глазах ребенка саму модель утешает – в последнее время и дочерям, и самой Оксане трудно думать о чем-то, кроме отсутствия главы семейства.

«Мы запаслись наборами для создания пасхальных яиц. Ариэла, ты вдохновилась?», — спросила она дочь.

Ариэла поспешила ответить, что в первый раз за долгое время действительно чувствует воодушевление.

Уже в следующем эпизоде счастливая старшая сестра отжигает под музыку с маленькой Леей. Девочки танцуют настолько задорно, что заставили маму громко смеяться. Тем временем, подписчики выражают надежду, что дочери Самойловой все же забудут ситуацию с ножом и другие выходки своего отца.

«Какие они у вас озорные! Пусть будут счастливы», — пишут в комментариях под последним постом.