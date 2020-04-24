«Воскрес»: Джиган вышел на связь с подписчиками после затяжного молчания

Находящийся на лечении рэпер предпринял еще одну попытку извиниться перед Оксаной Самойловой, опубликовав песню, посвященную ей.

Джиган впервые вышел на связь после затяжного отсутствия. Напомним, в конце марта многодетный рэпер исчез из информационного поля после объявления модели Оксаны Самойловой о желании развестись. Тогда журналисты выяснили, что Устименко содержится в элитном реабилитационном центре за 100 тысяч рублей в день. Поклонники примерной семейной четы просили музыканта одуматься и вернуть супругу, но рэпер никого не слушал.

В пятницу, 24 апреля, спустя практически месяц Джиган вернулся в социальные сети. Первым делом рэпер разместил клип и новую песню, посвященную Самойловой. Одна из строчек трека гласит: «Я готов на все ради тебя, семьи и детей». Появляется в кадре и сама Оксана, что наводит на мысль, что ролик либо был снят еще до ссоры, либо никакой ссоры и вовсе не было.

Тем временем многочисленные наблюдатели ликуют. «Воскрес», «Феникс», «Коли Джиган вернулся, то и карантин скоро закончится», «Джига-дрыга появился, ура!», «Камбэкнулся?», «Возвращение легенды. Из больнички-то выпустили?» — пишут они.