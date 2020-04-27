Стильная даже дома: Орбакайте в платье-рубашке отметилась с дочкой на карантине

Кристина Орбакайте еще в январе отдыхала в США с семьей. Тогда она повредила ногу и еще на месяц продлила отпуск. Певица каталась на лыжах, посещала вечеринки, а теперь вынуждена коротать время в самоизоляции. После возвращения в Россию артистка успела лишь записать новый трек и посетить несколько мероприятий. Как и другие артисты, она все свободное время посвящает родным: мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии.

Недавно звездная семья отметила Пасху. Потом Орбакайте принарядилась, чтобы записать поздравление для мамы — Аллы Пугачевой. Однако праздники случаются не каждый день, поэтому певица искала варианты, как провести вечера и занять всю семью. В итоге пригодился подарок, который Клавдия получила на день рождения. За считанные дни Кристина с близкими собрала пазл, на котором оказался их семейным портрет.

Певица облачилась в платье-рубашку свободного кроя с орнаментом в русском народном стиле. Она накрасилась и сделала укладку. Ее дочка облачилась в легкое приталенное платье без рукавов. В торжественной обстановке они дополнили картинку последними частями пазла.

«Подарили дочке на день рождения пазл, в итоге собирали всей семьей! 1000 деталей — не просто!» — похвасталась Орбакайте.

А поклонники восхитились тем, как элегантно выглядит звезда в домашней обстановке. «Все-таки собрали! Молодцы!», «Восхищаюсь вами, такая красивая даже дома», «Красиво, и время скоротать можно не за телевизором, а за интересной игрой-головоломкой», «Какая прелесть, обожаю вашу семью, особенно Клавушку!» — прокомментировали пост подписчики.