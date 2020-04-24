Восьмилетняя дочь Орбакайте и Земцова похвасталась подарком на прошедший день рождения

Восьмилетняя дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова похвасталась подарком на прошедший день рождения. Напомним, Клавдия отмечала очередную важную дату еще в конце марта – тогда малышку с именинами поздравляли не только любящие родители, но и знаменитая бабушка – Алла Пугачева. Примадонна пожелала девочке быть счастливой. Стоит сказать, что с поручением родственницы Клава справляется на все 100.

Накануне выходных Клавдия решила похвастаться своей аудитории преподнесенным ей мамой и папой подарком. Долгое время Земцова хранила информацию о вещи в тайне, но позже все же рассказала – Кристина и Михаил преподнесли ей «домашний огород».

«Мы уже выращиваем здесь разную зелень. Здесь два базилька, мята, вот петрушка, укроп, еще тимьян растет. Надеюсь, у нас все получится, кустики прорастут», — поделилась Клава чаяниями.

Помимо садоводства в домашних условиях Клава собирает с мамой пазлы. Специально для ребенка Орбакайте заказала детальки с изображением их семьи.

«Вот такая у нас задачка – пазл на тысячу деталей. Наша троица», — кратко отрезюмировала она.