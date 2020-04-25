«Почти догнал маму по росту»: Нетребко в костюме Moschino снялась с сыном Тьяго в поле

Анна Нетребко много обычно путешествует. Артистка регулярно ездит на гастроли, поэтому дома почти не бывает. Но из-за пандемии коронавируса жизни всех звезд изменились. Вот и оперная дива больше месяца просидела в четырех стенах. Карантин застал ее в Австрии, где женщина живет с семьей. Она примерила на себя роль домохозяйки. Певица с радостью готовит мужу изысканные блюда и обновляет интерьер в своем доме.

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Но с недавних пор в Вене разрешили выходить на улицу, а также открылись многие магазины. Нетребко не только приняла участие в двух концертах, на которых блистала в роскошных платьях, но в пустом зале, а также оперная дива стала чаще гулять. Очередной солнечный день она провела с 11-летним сыном Тьяго и коллегой Еленой Максимовой на природе. Они устроили фотосессию на рапсовом поле. Нетребко позировала в эффектном костюме Moschino среди цветущих бутонов.

Принтованный наряд в пижамном стиле подчеркнул фигуру звезды. Анна предстала с хвостиком и без макияжа, но в солнцезащитных очках. Она нежно поцеловала своего наследника, облаченного в джинсы и джемпер. А вот подруга артистки предстала в яркой желтой футболке. Певица даже отведала свежей клубники. Поклонники пришли в восторг от красочных снимков. «Мальчик почти догнал маму по росту. Так трогательно!», «Анечка! У вас — лето и свобода!!! Красота!», «Вот это красиво, да», «Летом повеяло», «Красота какая», — прокомментировали пост подписчики.