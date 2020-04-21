Сестра Нетребко в голубой блузке и юбке миди позировала у старинного замка в Дании

Анна Нетребко в период пандемии коронавируса оказалась в Европе во время гастрольного тура. Теперь артистка вынуждена коротать дни в своей квартире в Вене. Она впервые за долгое время попробовала на себе роль домохозяйки. Оперная дива готовит, прибирается и перебирает гардероб. Уже месяц она соблюдает самоизоляцию. Лишь недавно певица стала гулять на природе с сыном Тьяго.

А вот ее сестра Наталья живет в Дании. Незадолго до пандемии ей удалось увидеться с Анной. Несколько дней они провели вместе. Поклонники поражаются тому, как сильно похожи сестры. Ко всему прочему, оперная дива отличается особым чувством стиля. Ее родственница тоже любит яркие образы. Портовый город городе Эбельтофт опустел в связи с карантином. Недавно Наталья прошлась по его улицам. А накануне она посетила парк, где находится старинный замок Ulstrup.

На новых снимках сестра Нетребко позирует в голубой блузке и черной юбке миди с вышивкой. Сапоги и собранные волосы дополнили элегантный образ. Компанию ей составляла дочка Даниэлла. «Моё излюбленное место для прогулок, — призналась девушка.

Поклонники восхитились не только красочными снимками, но и нарядом Натальи. «Вы в голубом, красиво! А небо то, небо какая синь! Ни облачка!», «Какая сказка!Юбка супер классная», «Куколка просто… вся утонченная.. нежная», «Боже, какой же красивый Наряд и вы в нём», «Всё так стильно на этом снимке!», «Такая изысканность», «Как будто вы графиня и это ваш фамильный замок. Выглядите подлинной аристократкой!», — прокомментировали пост подписчики.