«Не сговаривались»: Стеша Маликова с отцом и братом появились в кадре в кофтах с одинаковым принтом

Ранее в морском стиле уже одевались Елена Подкаминская и ее дочери.

19-летняя дочь Дмитрия Маликова Стеша приодела всю семью в вещи с одинаковым принтом. Ранним утром девушка поделилась на личной странице снимком, на котором артист, сама Стеша и двухлетний Марк предстали в практически идентичных кофтах в полоску. Ранее нечто похожее уже демонстрировали актриса Елена Подкаминская и две ее замечательные дочери.

«Я морячка, ты-моряк. Рубрика-субботнее утро. Не сговаривались», — подписала уютный домашний кадр Маликова.

Фолловеры Стеши поспешили отметить невероятный уют, царящий на снимке. «Какие же вы все вместе красивые», «Мамы очаровательной только не хватает», «Такие все матросы! Маму-то коком на судно возьмете?», «Семь футов под килем. Милая команда маленьких», «Полосатики», — поделились впечатлениями они.

Напомним, недавно Стеша публично призналась – она не была готова к рождению брата. Понимание пришло к Маликовой только после того, как мама и папа привезли Марка домой. Сейчас старшая сестра души не чает в ребенке – уделяет малышу много свободного времени, постоянно держит его на ручках.