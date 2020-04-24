«До чего хорошенькие»: Подкаминская вместе с дочерьми оделась в морском стиле

41-летняя звезда сериала «ИП Пирогова» старается как можно больше времени уделять детям на карантине.

41-летняя Елена Подкаминская вместе с дочерьми оделась в одинаковые «тельняшки». Как и многие другие актеры, многодетная мать проводит много времени дома из-за пандемии коронавируса. Скучать актрисе не приходится, ведь внимания к себе требуют девочки Полина и Ева, а также «новоприбывший» сын Александр.

В пятницу, Подкаминская решила устроить своеобразный показ мод и предложила дочерям приодеться. Ева и Полина выбрали для себя и мамы одинаковые лонгсливы в морском стиле, а затем устроили домашний фотосет. По малышкам видно, что позирование перед объективом камеры доставляет им большое удовольствие, а у старшенькой Полины и вовсе есть задатки модели.

«И как вы там, земляне? Нас немало, но мы тоже в тельняшках!» — емко подписала происходящее на фото Подкаминская.

Фолловеры на все лады нахвалили девчонок. «До чего же хорошенькие», «Любимый мурзилки», «Красотки просто невероятные», «Дочурки-красавицы, все в маму», «Мама – королева, дочки – принцесски», «Три красотки», — высказались они.