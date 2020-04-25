Модница подрастает: Лобода запечатлела годовалую дочку в пуховом комбинезоне на прогулке

Светлана Лобода недавно поделилась солнечными фото, сделанными в отпуске. Артистка не скрывает, что скучает по поездкам на море. На снимке она позировала в золотом купальнике со старшей дочкой Евангелиной. Теперь звездная семья коротает дни дома. Певица все свободное время посвящает наследницам. Ее младшей дочке Тильде в мае исполнится два года. Кроху она крайне редко показывает поклонникам.

Однако накануне Светлана опубликовала уникальные кадры, на которых гуляет во дворе с наследницей. Девочка была облачена в белый пуховой комбинезон, вязаную шапку с помпоном и розовые ботинки. Она бегала по батуту, а мама трепала ее за помпон. У девочки также с собой была детская коляска. Поклонники были поражены тому, как выросла малышка. Многие считают, что кроха вырастет настоящей модницей, как мама. По всей видимости, их прогулка была недолгой из-за прохладной погоды.

Отметим, что до сих пор Лобода не показывает лицо младшей наследницы, а также продолжает скрывать имя ее отца. Давно ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Поклонники уверены, что у них роман, но сама певица отказывается комментировать домыслы. Светлана недавно устроила день рождения для старшей дочери. Евангелине исполнилось девять лет. В честь этого звезда устроила вечеринку без гостей в стиле Гарри Поттера. Как оказалось, девочка любит истории про мальчика из Хогвартса.