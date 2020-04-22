«Ого, у тебя фигура от Бога»: Лобода сверкнула точеной талией в бикини на фоне водопада

Светлана Лобода обычно большую часть времени проводит на гастролях. В январе она умудрялась совмещать отдых и работу. Несколько дней певица проводила с семьей, а потом уезжала давать концерт. А теперь, как и большинство звезд, она коротает дни дома. Отчасти артистка рада возможности отдохнуть и посвятить себя дочкам. Недавно она устроила праздник для старшей наследницы Евангелины, которой исполнилось девять лет. Они отметили это событие в четырех стенах без гостей.

По всей видимости, почти месяц проведя без концертов и поездок, Лобода соскучилась по прежней жизни. В соцсети она решила поделиться архивными кадрами с последнего отпуска, на которых позирует на яхте в золотом бикини на фоне водопада. Артистка продемонстрировала точеную фигуру и идеальный пресс. Рядом с ней также позировала ее старшая дочка. Девочка была в купальнике и шляпе. Она тоже постаралась принять эффектную позу.

«Настроение сегодня….» — написала Лобода.

Многие звезды признались, что тоже грезят о море. «Как хочется!» — заявила Эвелина Бледанс. А вот поклонники восхитились фигурой певицы. «Светлана, вы прекрасная», «Фигура пушка! Цитирую блогера», «Вы просто очаровашка, и дочка — копия мамули», «Очень сказочно и красиво», «Ого, у тебя фигура от Бога, реально!», «Хороша чертовка!», «Нереальная красота», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Стас Пшеницын, который представился бывшим концертным директором звезды, заявил на ТВ, что у певицы много комплексов. Он заверил, что она очень худая и долгое время носила вещи с поролоном, чтобы придать формы телу. В ответит продюсер Лободы Нателла Крапивина опубликовала кадры, на которых видно, как артистка качает ягодицы, а Пшеницына она назвала клоуном.