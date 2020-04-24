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Солнечный ребенок: Лобода нарядила повзрослевшую дочь в ярко-желтое платье с открытыми плечами

Девятилетняя Евангелина хорошеет день ото дня.

Солнечный ребенок: Лобода нарядила повзрослевшую дочь в ярко-желтое платье с открытыми плечами
Светлана Лобода/Фото: https://www.instagram.com/p/B9dv392Bgyr/

37-летняя Светлана Лобода нарядила старшую дочь в ярко-желтое платье с открытыми плечами. Напомним, в начале апреля Евангелина отметила свое девятилетие, тогда певица рассказывала, что ее старшая наследница очень любит наряды и различные перевоплощения. Так, на домашней вечеринке в свою честь Ева примерила на себя костюм Гарри Поттера.

На днях же артистка запечатлела дочь в нарядном желтом платье. Шарма малышке добавили объемные рукава, сползающие на предплечье. Довершили образ черные босоножки, декорированные бусинами.

Дочь Лободы Евангелина
Дочь Лободы Евангелина/Фото: https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Фолловеры от платья дочери Лободы остались в восторге. Некоторые поинтересовались, где такое можно купить. Другие предпочли ограничиться комплиментами: «Дочь у вас просто красавица», «Чудесная крошка», «Очаровательная, совсем взрослая», «Ева хорошеет день ото дня», — высказались они.

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