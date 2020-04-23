Принарядилась для работы: Канделаки выбрала розовое платье миди и белоснежный жакет

Телеведущая призналась, что все привыкли работать из дома, а постепенно вошло в норму и наряжаться для видеосвязи.

Тина Канделаки всегда оказывается в центре событий. Телеведущая всегда мониторит происходящее в мире, а также регулярно общается с коллегами и артистами. Бизнесвумен уже несколько недель находится в самоизоляции. Она не скрывает, что дел у нее не стало меньше. Теперь генпродюсер телеканала «Матч ТВ» работает из дома. Если многие звезды расслабились на карантине и ходят дома в пижамах, то Тина считает, что выглядеть надо хорошо всегда. Вне зависимости от обстоятельств.

Так на новых фото телеведущая предстала в нежно-розовом платье миди и белоснежном жакете. Образ она дополнила остроносыми туфлями-лодочками и сумкой цвета фуксия. Волосы медиаменеджер собрала в пучок, а также сделала макияж. Канделаки рассказала, как постепенно сотрудники привыкли общаться с помощью онлайн видеосвязи.

«Было смешно, когда сначала в Zoom-е все друг друга не узнавали, потому что хвосты, старые растянутые футболки и не очень свежий вид только что поднявшихся с кровати — вызывал какой-то протест. Но, естественно, никто друг другу ничего не говорил. Наверное, потом друг другу все всё сказали или все себе надоели в трениках, и теперь в Zoom-е стало принято появляться ухоженным, как на обычном совещании», — поделилась журналистка.

«Что касается меня, скажу честно: я к Zoom-у готовлюсь и наряжаюсь, как и к своим эфирам в „Инстаграме“, и считаю, что нахождение дома — не повод выглядеть неухоженно», — добавила Тина. Поклонники пришли в восторг от образа знаменитости. Многие одарили ее комплиментами. «Очень женственный образ!», «Сногсшибательный наряд», «Шикарный вид, хорошее сочетание цветовой палитры», — прокомментировали пост подписчики.