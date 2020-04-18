«Не учите жизни, а то в зубах навязло»: Канделаки осудила хейтеров

Тина Канделаки в Instagram высмеяла тех, кто осуждает звезд. Телеведущая резко высказалась в сторону хейтеров, которые в последние время активно взялись за Настю Ивлееву, Ксению Собчак, Элджея и Ольгу Бузова. Она считает, что каждый человек в праве на самовыражение в любой форме.

«Больше всего дерьма скрывается в тех, кто мнит себя чистопородным аристократом. Я не сомневаюсь, что вот так — со смехуечками и прибаутками — эти монашки Бетюнского монастыря отправили бы в печь каждого, кто им не заходит. А не заходит им никто, кроме себя любимых», — написала Тина.

Телеведущая написала большой пост, используя все свои знания в истории и психологии. Тина отметила, что люди которые ставят себя выше других придерживаются арийской теории превосходства. Пост вызвал неоднозначные реакции у поклонников Канделаки.

«Выше перечисленные вами личности занимаются разложением и одебилением молодежи», «Тина, не соглашусь! Мы и так живем в эру придурков. Резать свои косы на камеру и купаться в лапше, много ума не надо», «Принимать и понимать себя важно! Хочу халву ем, хочу пряники», — написали пользователи сети.

Предчувствуя реакцию подписчиков, Канделаки написала в посте совет.