«Если Бог даст»: Канделаки не против завести третьего ребенка

Теле- и радиоведущая Тина Канделаки не прочь стать матерью в третий раз. Об этом журналистка откровенно призналась Регине Тодоренко в новом выпуске шоу «Пятница с Региной». Сейчас Тина воспитывает дочь Меланию и сына Леонтия.

В разговоре с Региной Канделаки призналась — она неправильный родитель, поскольку ничего не запрещает своим наследникам. Журналистка уверена: с детьми можно только договариваться, воздействовать и давить на них не самая лучшая идея.

«Я считаю, что детям можно все. Никогда в жизни не было такого, чтобы я Мелании что-то там такое сказала. Слава Богу, что есть такой родитель, как я — я могу дать им возможность выбирать. Сейчас им говорю: «До 25 лет выбирайте. Захотели быть этим — хорошо. Передумали — еще лучше», — припомнила она.

Отвечая на вопрос, хочет ли Канделаки третьего ребенка, Тинатин твердо ответила: а почему бы и нет. Навязчивой мысли у ведущей нет, однако, если так сложится, против она не будет.

«Я хочу, конечно. Если Бог даст, то да. А почему нет-то?» — легко улыбнулась она.