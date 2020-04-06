«Естественная красота»: 36-летняя Наталья Рудова блеснула соблазнительной фигурой в душе

Наталья Рудова в свое время прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». Теперь она продолжает сниматься в кино и ведет шоу «Место под солнцем». Девушка любит путешествовать, поэтому несколько раз в год уезжает за границу. По словам артистки, она не может жить без солнца и моря. Однако теперь она находится в самоизоляции у себя дома, как и другие знаменитости. Но даже в четырех стенах девушка старается не скучать.

больше по теме Наталья Рудова в откровенном мини-платье и боа повеселилась на костюмированной вечеринке Актриса похвасталась роскошным декольте на новых снимках.

Рудова готовит разные блюда, делает обертывая, примеряет разные платья, а также делится архивными фото с поклонниками. Накануне она опубликовала видео, снятое на Мальдивах. Актриса в кадре позирует в мини-бикини. Она решила показать, как девушки ведут себя, пока их не видят, и когда снимают. В кадре актриса с кремом на лице сначала неуклюже поливала себя водой, а потом стала принимать соблазнительные позы, демонстрируя подтянутую фигуру.

«Кто узнал себя, девочки?», — поинтересовалась она.

Поклонники восхитились Натальей, которая не побоялась показать себя без прикрас. Многие отметили, что у нее идеальная фигура. «Жизненно», «Естественная красота», «Какая фигурка», «Кокетка и актриса», «Вы прекрасны всегда», «Жизненно», «Две грани одной девушки», — прокомментировали пост подписчики.