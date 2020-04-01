«Поздравляйте!»: Рудова неожиданно продемонстрировала округлившийся живот

Наталья Рудова является одной из самых красивых отечественных актрис. Девушка тщательно следит за своей внешностью. В последнее время она публиковала архивные фото в купальнике, так как находится на карантине и не может покинуть дом. Однако новое фото звезды удивило ее поклонников.

О своей личной жизни Рудова предпочитает не рассказывать. Многие уверены, что звезда сериала «Татьянин день» не одинока. Слухи о возлюбленном она решила подогреть необычным способом. На новом снимке актриса предстала в розовом мини-бикини, показав округлившийся живот.

«Ну что ж, прекращаю постить заготовочки и начинаю отмечать! Поздравляйте!» — написала она.

Одни поклонники обрадовались за девушку, а другие заподозрили, что она их разыгрывает. Дело в том, что пост Наталья разместила 1 апреля. Однако Светлана Бондарчук понадеялась, что это не шутка. Поклонники и вовсе предположили, что у артистки проснулся аппетит на карантине.

«Почему все считают, что это прикол. Может, она реально беременная», «На карантине у каждой второй такой живот появился», «Ну вы все прямо как на подбор в 1 апреля беременны», «Ох уж этот карантин, кто как с ума сходит», «А животик вам очень идет», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Анна Хилькевич также 1 апреля опубликовала фото, показав положительный тест на беременность.