«Красота-то какая»: Агутин поделился кадрами с Ириной Пеговой в мини-платье с разрезами

Ирина Пегова недавно вернулась из Белоруссии. Она коротает дни в самоизоляции в Нижегородской области, в деревне, где живет ее мама. Актриса то гуляет по лесу, то учит текст для новой роли. А еще несколько месяцев назад ее жизнь по-настоящему кипела. Тогда она снялась в клипе Леонида Агутина на песню FunkyCha. Так как актриса виртуозно умеет танцевать, она исполнила в ролике роль администратора и танцовщицы, участвующей в соревнованиях.

На кадрах, которые опубликовал Агутин, девушка предстала в синем мини-платье с разрезами и стразами. Эффектный наряд облегал пышные формы актрисы. Пегова зажигательно станцевала перед певцом. Румба и пасодобль дались девушке с легкостью. Наряд нисколько не сковывал движений артистки. Ранее девушка признавалась, что рада была поработать с известным музыкантом.

«Уже скоро! 29-го апреля состоится релиз клипа на песню FunkyCha с неподражаемой Ириной Пеговой! Сам уже жду не дождусь», — написал Леонид.

Поклонники стали с интересом обсуждать фото. Одни восхитились красотой Ирины, а другие посчитали, что у нее неудачный наряд и подвергли образ звезды критике. «Какое ужасное платье… бррр», «Какой тандем!!! Ириной восхищаюсь!», «Она как колобок. Лицо приятное конечно», «Ах какая», «Какие все яркие, красивые, харизма зашкаливает», «Красота-то какая», — прокомментировали пост подписчики.

А в это время Пегова в деревне вместе с друзьями решила очистить лес от мусора. Она заявила, что люди, оставляющие за собой на природе хлам, — свиньи. Актриса была шокирована масштабами бедствия.