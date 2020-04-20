Помыть окна и почитать книгу: 41-летняя Пегова рассекретила, как развлекается на карантине

41-летняя Ирина Пегова еще во время съемок в Белоруссии подметила, что считает себя очень «везучим» человеком. Так, актриса уточнила, что пока все сидят по домам — она вынуждена работать. Говоря о плотном съемочном графике, знаменитость дала понять, что ее вполне устраивает такое положение дел.

Но вместе с тем экс-возлюбленная Дмитрия Орлова не отказалась бы от возможности побыть с семьей и близкими. Особенно, находясь в Минске, Ирина скучала по своей 14-летней дочери Татьяне. Кроме того, актриса подметила, что было бы неплохо просто провести день, лежа на диване.

Вернувшись из Минска, Пегова сразу же приехала на малую родину — в город Выкса. Не секрет для многих поклонников, что в Нижегородской области у знаменитости много родственников. Там же живет и ее мама — Вера Александровна.

В беседе с подписчиками актриса рассекретила, как она развлекается на карантине. По приезде в отчий дом, Ирина успела помыть окна до Пасхи, проследив за тем, чтобы во всех комнатах не осталось и пылинки. Помимо уборки, артистка уделила внимание и саморазвитию. Больше всего экс-возлюбленную Дмитрия Орлова привлекает живопись и чтение книг.