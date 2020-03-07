«Как вам идет»: Ирина Пегова в приталенном жакете и с алой помадой снялась в клипе Агутина

Ирина Пегова не скрывает, что ведет активный образ жизни. Актриса регулярно гастролирует, а также посещает выставки и уделяет время 14-летней дочери Татьяне. К слову, девушка уже догнала по росту знаменитую маму. А не так давно поклонники узнали, что артистка увлекается бальными танцами. Она поделилась снимками с соревнований, на которых исполнила румбу и пасодобль со своим партнером. Фанаты были сражены способностями Ирины.

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Также актриса снялась в клипе Леонида Агутина на новую песню на испанской языке. Ранее она показала кадры, на которых танцует в ярком наряде перед музыкантом. Как оказалось, для музыкального ролика она также преобразилась в роковую красотку, а точнее администратора с притягательной внешностью. Пегова в приталенном жакете и брюках предстала на съемках. Волосы артистки были собраны в небрежный пучок, а губы накрашены алой помадой. Очки с тонкой оправой дополнили образ.

«Съемки клипа! Тоже дело, веселое …. но долгое….», — написала она.

Многие поклонники были сражены красотой знаменитости. Некоторые отметили, что с трудом узнали ее в новом амплуа. «Видимо, будет круто, а окончится снятием очков и танцем на паркете», «Кстати образ очень подходит вам! Очки помада прическа все супер!», «Хороша! А красная помада идет», «Женственная леди», «Вам очень идёт такой элегантный Look», «Классно выглядите, Ирина!», «Как вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Пегова обладает нестандартной фигурой, но это не мешает 41-летней актрисе выглядеть элегантно. Она носит как платья, так и брючные костюмы, а недавно похвасталась стильным пальто горчичного цвета, которую купила на весну.