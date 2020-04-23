«Какие красотки»: Пегова оделась в одном деревенском стиле с сестрой

Ирина Пегова в марте уехала на съемки фильма в Белоруссию. Несколько недель актриса наслаждалась возможностью кататься на велосипеде, а в выходные даже посещала спортзал. Лишь недавно она вернулась в Россию и окунулась в режим самоизоляции. Однако девушка пошла по относительно удобному пути. Она забрала 14-летнюю дочку Таню из Москвы и отправилась к бабушке в Нижегородскую область, где когда-то росла. Артистка успела навести порядок дома, полакомится свежей рыбой и даже попробовать себя в рисовании.

Пегова на днях была рада вынести мусор, так как это лишняя возможность прогуляться по деревне. Но вскоре она выяснила, что за прогулки по лесу никто не оштрафует, так как в том районе это просто некому делать. В итоге блондинка отправилась на прогулку по березовой роще. Актриса облачилась в черную ветровку и треники, а на ее голове была шапка-хулиганка. Она была не одна, а в компании девушки, которая тоже облачилась в ветровку и яркие фиолетовые треники с кроссовками.

Поклонники сразу заметили схожесть «подруг». Вскоре пользователи Сети узнали в спутнице Пеговой ее сестру Татьяну. «Прогулки по лесу, полю, березовой роще никто не отменял…» — поделилась артистка. Фанаты предупредили, что стоит опасаться клещей, которые уже проснулись. Многие восхитились Ириной, которая не сидит на одном месте, а при любой возможности использует шанс на активность.

«Завидую белой завистью. Так скучаю без прогулок», «Какие вы молодцы! Сестренки мои!», «Ирина. Ну вы молодец. Мне хотя бы половину шагов от ваших пройденных», «Молодцы, девочки, так держать!», «А женщина в очках, ваша сестра? Одно лицо просто», «Сначала подумала дочка, но это же ваша сестра!», «Круто, что вместе», «Какие красотки», — прокомментировали пост подписчики.