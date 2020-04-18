«И в пижаме хорошо выглядите»: Ирина Пегова самоизолировалась в деревне с дочкой

Ирина Пегова в марте уехала из России. Несколько недель она провела на съемках в Минске. Актриса дразнила поклонников, то катаясь на велосипеде, то гуляя по улицам города без маски и других атрибутов, к которым уже привыкли россияне.

Она не скрывала, что скучает по своей дочке и мечтает хотя бы неделю провести просто лежа на диване. По всей видимости, скоро желание артистки может сбыться, так как она вернулась из поездки.

Пегова приехала не в Москву, а в деревню в Нижегородской области. Там в красивом деревянном доме актриса сразу занялась уборкой. Она облачилась в светлую пижаму в полоску и взяла в руки тряпку.

Волосы звезда собрала в хвост, а от макияжа отказалась. Ирина с удовольствием стала наводить чистоту. По ее словам, помогла ей и 14-летняя дочка Таня.

«День уборки! В карантин можно и в пижаме целый день! Перед Пасхой святое дело!!! У меня только 2-ой день самоизоляции, поэтому мне интересно и время проходит незаметно, плодотворно! Танюся научилась мыть окна!! Неплохо», — рассказала артистка.

Поклонники восхитились жизнелюбием Пеговой. Многие отметили ее природную красоту. «Вам так идет хвостик. Такая хорошенькая», «Хозяюшка!», «Ну это только начало! Никаких окон на весь карантин не хватит», «И в пижаме хорошо выглядите», «Соскучились по вам», — прокомментировали пост подписчики.