«Я счастлива!»: 41-летняя Пегова в цветочном платье отметила праздник с мамой

После съемок в Минске актриса приехала на малую родину - в город Выкса.

Праздник Светлой Пасхи 41-летняя Ирина Пегова решила отметить в компании самых близких. Так, судя по геолокации, актриса после съемок в Минске наведалась в родной город в Нижегородской области. Знаменитость старается, как можно чаще приезжать в Выксу. Ведь здесь живут ее близкие родственники, в том числе и мама — Вера Александровна.

На личной страничке в Instagram Пегова поделилась свежим фотоотчетом, поздравив всех православных с Пасхой. При этом актриса призналась, что ощущает себя абсолютно счастливым человеком. На домашней изоляции Ирина позировала на кухне, представ перед объективом фотокамеры в цветочном платье. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще до праздника экс-возлюбленная Дмитрия Орлова успела навести в родительском доме порядок. Пегова самолично помыла все окна, проследив за тем, чтобы в комнатах не осталось и пылинки.

«Всех православных со Светлым праздником Пасхи!! Я счастлива», — приписала актриса.

Напомним, что практически целый месяц Ирина Пегова провела в Белоруссии. Знаменитость уточнила, что себя она может назвать очень «везучим» человеком. Как выяснилось, актриса уже давно мечтает самоизолироваться в какой-нибудь глухой деревне для того, чтобы отдохнуть от суеты мегаполиса. Однако из-за частых съемок Ирина не может позволить себе подобной роскоши.