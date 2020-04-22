«Голос до мурашек»: Алсу в кашемировом свитере исполнила лирическую песню на карантине

Певица сразила многих поклонников не только вокальными данными, но и ухоженным видом.

Алсу быстро привыкла к новой жизни в самоизоляции. Еще в марте она блистала на светских вечеринках, а потом стала сидеть дома с семьей. Даже годовщину свадьбы с мужем Яном Абрамовым она отметила в четырех стенах. Скучать артистке не дают не только домашние хлопоты, но и дочки Сафина и Микелла. Они время от времени вместе поют и даже танцуют. Также у звезды подрастает сын Рафаэль. Трехлетнего мальчика певица скрывает от посторонних глаз, но каждый день уделяет малышу внимание.

Первое время Алсу отдыхала от ежедневного макияжа, но потом ей захотелось выглядеть красиво. Певица стала наряжаться в самоизоляции. Недавно она примерила новый розовый костюм, потом показал фигуру в джинсах и твидовом жакете.

На очередном ролике артистка появилась в уютном кашемировом свитере серого цвета. Она не только сделала укладку и нюдовый макияж, но и наклеила ресницы. Под аккомпанемент Алсу исполнила лирическую композицию «Огонек».

«Приближается наш самый важный праздник — День Победы. В год памяти и скорби, в год юбилея Победы у нас нет возможности пока встретиться и исполнить всем вместе эти легендарные творения, рожденные на полях сражений. Поэтому буду для вас выкладывать вот такие, домашние записи песен из своего альбома «Письма, пришедшие с войны», — пояснила артистка.

Многие поклонники вновь восхитились вокальными данными девушки, а также ее ухоженным внешним видом. «Голос до мурашек», «Алсу, супер! Вы талант», «Отличное исполнение! Браво!», «Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики.