«Отлично проводим время»: Микелла Абрамова рассказала, чем увлеклась с Алсу в самоизоляции

Дочь знаменитой певицы не жалуется на скуку, а занимается саморазвитием.

Участница детского «Голоса» Микелла Абрамова рассказала, чем занимается в самоизоляции. Напомним, Алсу вместе со своими близкими уединилась дома, старясь соблюдать рекомендованный режим в период пандемии.

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«Мы с моей семьей отлично проводим время, я много музицирую, учусь, занимаюсь спортом, иногда даже готовлю», — сообщила девочка в личном блоге.

Вместе со своими подругами Микелла также приняла участие в челлендже по мытью рук, который не только веселит пользователей Сети, но и напоминает о необходимости соблюдать гигиену в период эпидемии.

Ранее мы писали о карантинных буднях другого звездного отпрыска – сына Александра Малинина, Фрола, который от скуки снял фильм про собственного кота. Ролик получился довольно харизматичным и набирает обороты популярности в Сети.