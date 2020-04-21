Алсу, Долина, Роза Рымбаева и другие артисты снялись в трогательном клипе о самоизоляции

Российские и казахские артисты снялись в совместном музыкальном проекте «Единый мир», перепев знаменитую песню Александра Зацепина и Леонида Дербенева «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня».

Композиция известна в эстрадном исполнении Ларисы Долиной, однако в картине ее поет Татьяна Анциферова. В новом клипе они появляются обе. Однако слова песни изменены, вместо привычных строк «всегда быть рядом не могут люди» музыканты поют «сейчас не могут быть рядом люди» и так далее. Строки отражают современный мир, закрытый на самоизоляцию.

В ролике снялись также такие артисты как Алсу, Роза Рымбаева, Кети Топурия, Нурлан Сабуров, Елена Темникова, Екатерина Скулкина и другие.

Видео пользователи Сети распространяют под хештегами #ЕдиныйМир и #ДомаВместе.