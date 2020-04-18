Анна Нетребко в нежно-голубом платье макси отметилась на улицах Вены

Анна Нетребко коротает дни в самоизоляции в своей квартире в Вене. Для оперной дивы находится дома очень непривычно, потому что обычно она постоянно находится в разъездах.

В феврале она радовалась, когда смогла неделю побыть домохозяйкой. Тогда артистка не подозревала, что скоро попрощается со сценой на недели, а может, и месяцы. Певица почти с начала марта находится в режиме самоизоялции, поэтому успела продемонстрировать свои кулинарные способности и даже проявить себя как дизайнер интерьеров.

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А с недавних пор Анна стала чаще гулять. По ее словам, в Австрии не запрещено выходить из дома. Чаще всего оперная дива наслаждается солнечной погодой за городом или в парке. Каждый раз она удивляет многих поклонников своими нарядами. Даже историк моды Александр Васильев восхищается вкусом артистки. Как только в Вене потеплело, она стала носить юбки и легкие брюки. Для очередного выхода в свет Нетребко выбрала женственный образ.

Она прогулялась по улицам Вены в нежно-голубом платье макси. Шифоновый платок в тон был повязан на ее шее. Бежевые лодочки, объемная прическа, солнцезащитные очки и сумка дополнили образ. Оперная дива выглядела очень элегантно. Неудивительно, что она устроила целую фотосессию во время своей прогулки.

Поклонники не перестают восхищаться образами знаменитости. К слову, у Анны целая коллекция шляпок. Недавно она навела порядок и показала самые стильные аутфиты со своими шляпами. По ее словам, вторая часть головных уборов хранится в ее квартире в Нью-Йорке.