«Ты королева»: Топурия запечатлела подросшую дочку в черном платье и с короной на голове

Кети Топурия недавно призналась, что хочет иметь троих детей. Пока у певицы подрастает только дочка Оливия. Четырехлетняя девочка является маминой отрадой. Именно с ней проводит время артистка в самоизоляции, а также с возлюбленным Львом Деньговым. Звезда старается наслаждаться временем, которое может посвятить семье.

К слову, ее наследница первое время страдала на карантине. Ей уже за одну неделю надоело сидеть дома. Но потом Оливия стала блогером. Она рассказывает и показывает, чем можно занять себя в самоизоляции. Девочка рисует разными предметами, а также делает открытки и разные аппликации. Более того, малышка помогает маме готовить и убираться. А накануне Топурия запечатлела дочку в новом образе.

Девочка облачилась дома в черное платье с принтом в виде скелета, а ее голову украшала корона. Малышка кривлялась перед мамой, корча разные рожицы. «Покажи свое платье-скелет! Ой, я не могу», — отметила певица. «Какая ты королева», — восхитилась она. Поклонникам тоже пришелся по вкусу необычный образ Оливии.

Напомним, что Кети находится в загородном особняке. Еще недавно она жила с мамой, а теперь съехалась с возлюбленным. С Деньговым певица познакомилась прошлой весной на вечеринке. Девушку пригласили выступить на дне рождения мужчины, с которым у нее в итоге завязались романтические отношения. У Льва также есть дети от прошлых отношений.