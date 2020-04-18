«Особо не люблю мазюкаться»: Кети Топурия рассказала об уходе за собой в самоизоляции

Режим самоизоляции и запрет на работу салонов красоты, бьюти-румов и ногтевых студий действует во многих регионах страны до 30 апреля. Многие представительницы прекрасного пола испытывают настоящий стресс из-за отсутствия возможности привести себя в порядок чужими руками. Но певица Кети Топурия уверяет – она способна обойтись без посторонней помощи.

Солистка группы «А-Студио» не нуждается в постоянном подкрашивании корней волос – звезда носит цвет, который ей подарила природа. Маникюр себе певица может делать сама – всегда справлялась. «А вот с педикюром – не очень. К счастью, еще не настало время, когда нужно его делать» — призналась в интервью порталу Teleprogramma.pro Топурия.

«Всегда все любила делать сама. Когда мне было 12 лет, я всему двору выщипала брови, всех накрасила и сделала всем маникюр. Это была моя страсть и получалось у меня неплохо. Думаю, что я со всем справлюсь, трагедии тут нет», — уверена артистка.

Что касается ухода за кожей, то у 33-летней Топурии множество всякой косметики. На крайний случай, уверена звезда, всегда можно что-то придумать. «Какие-то домашние маски поделать, но я особо не люблю мазюкаться», — призналась она.