«Гений растет»: четырехлетняя дочь Кети Топурии занялась необычным рисованием

Кети Топурия не скучает, находясь на карантине. Певица проводит время со своим возлюбленным Львом Деньговым и четырехлетней дочкой Оливией. Певица долго не могла обрести любовь после развода с мужем Львом Деньговым и неудачного романа с рэпером Гуфом. Но теперь девушка не скрывает, что счастлива.

За одну неделю дочери Кети надоело находиться дома. Она успела обновить свои кулинарные знания, поиграть в конструктор и примерить множество нарядов. Девочка даже записала видеообращение в надежде, что карантин снимут. Но наследница певицы по-прежнему продолжает сидеть дома, поэтому нашла новое занятие. Она научилась рисовать с помощью предметов. Кроха использует то вилку, то салфетки, чтобы создать необычный рисунок.

На новом ролике Оливия предстала в кремовом свитере. Волосы девочки были собраны в высокий пучок. Она показала, как нарисовать букет цветов с помощью красок и салфеток. Ранее кроха также смогла изобразить ежика.

Многие поклонники пришли в восторг от харизматичности девочки. Некоторые считают, что у нее настоящий талант. «Есть высший талант, вся в маму», «Господи, ну какая же она умненькая, сладенькая малышечка», «Маленький гений растет», «Так здорово! Какая же ты молодец, Оливушка!», «Умница, так красиво получилось», — прокомментировали пост подписчики.