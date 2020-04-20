«Модный образ»: Пегова подчеркнула достоинства фигуры мини-платьем с цветочным принтом

Актриса принарядилась на Пасху. Даже в самоизоляции она решила выглядеть красиво.

Ирина Пегова несколько недель провела на съемках в Белоруссии. Актриса дразнила поклонников, свободно гуляя по улицам Минска, катаясь на велосипеде и посещая спортзал. Такие маленькие радости жизни стали недоступны многим россиянам из-за режима самоизоляции. Теперь привыкает к новым условиям и сама артистка. Недавно она вернулась домой, но не в Москву, а в деревню в Нижегородской области, где проводит время с мамой и дочкой.

Пасху Пегова отпраздновала в семейном кругу. Еще пару дней назад она ходила в пижаме, а по такому особому случаю актриса принарядилась. На новых фото девушка предстала в мини-платье с цветочным принтом. Она сделала нюдовый макияж и распустила волосы. Как и положено, артистка напекла куличей и покрасила куриные яйца. К слову, образ Ирины сочетался по цветовой гамме с кухне.

«Да это не трудно! Сначала найдите ноги, потом вверх — это я», — шутливо написала актриса.

Поклонники восхитились образом звезды и убранством ее дома. «Красивая кухня и ты», «Какая красивая девочка!», «Ты такая милая в этом платье», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Пеговой имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Нежный, женственный и модный образ, несмотря на простоту исполнения. Женственность сейчас в моде, унисексуальность отошла на второй план. Платье — идеальный предмет гардероба, который подчеркнет в женщине женственность. Ирина выбрала правильное платье, которое подчеркнуло достоинства ее женственной фигуры, с модным цветочным принтом в стиле мелких полевых цветов, что в весенне-летнем модном сезоне в тренде, да и придает весеннего настроения, плюс платье соответствует ситуации. Ведь главное при выборе платья современной женщиной — это удобство оставаться женщиной при активном образе жизни. Здесь все совпало и получился легкий, женственный гармоничный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.