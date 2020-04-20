«Огненная лиса!»: 61-летняя певица Ольга Зарубина резко сменила имидж

Ольга Зарубина вслед за другой звездой 80-х Катей Семеновой решила в самоизоляции резко изменить свой имидж. Так же, как и ее коллега певица окрасила волосы в яркий цвет.
Напомним, 59-летняя исполнительница советского хита «Школьница» прибегла к помощи своей соседки, взяв у нее остатки краски. Теперь ее голова дерзкого цвета «красное дерево». Семенова призвала всех женщин поэкспериментировать с образами во время домашней изоляции. Поскольку к концу эпидемии неудачные опыты сойдут на нет, а те, что понравятся, можно будет повторить.
Возможно, Зарубина воспользовалась ее советом. Теперь 61-летняя певица имеет ярко-рыжий цвет волос. Оказалось, что изменить образ звезде помогла ее дочь Кира от Александра Малинина. Которая к тому же вплела в прическу матери эффектные длинные пряди.
Новый облик Ольги пришелся по вкусу почитателям ее музыкального творчества.
«Теперь поклонники ждут новую Ольгу на сцене. Стиль великолепный! Стилисту привет. Тут можно без конца нахваливать образ», «Огненная лиса!», «Огонь!», «Молодец стилист. Две девчонки и обе красавицы. И чудесницы», — прокомментировали обновленный имидж Зарубиной в Сети.