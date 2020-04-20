«Огненная лиса!»: 61-летняя певица Ольга Зарубина резко сменила имидж

Ольга Зарубина вслед за другой звездой 80-х Катей Семеновой решила в самоизоляции резко изменить свой имидж. Так же, как и ее коллега певица окрасила волосы в яркий цвет.

Напомним, 59-летняя исполнительница советского хита «Школьница» прибегла к помощи своей соседки, взяв у нее остатки краски. Теперь ее голова дерзкого цвета «красное дерево». Семенова призвала всех женщин поэкспериментировать с образами во время домашней изоляции. Поскольку к концу эпидемии неудачные опыты сойдут на нет, а те, что понравятся, можно будет повторить.

Возможно, Зарубина воспользовалась ее советом. Теперь 61-летняя певица имеет ярко-рыжий цвет волос. Оказалось, что изменить образ звезде помогла ее дочь Кира от Александра Малинина. Которая к тому же вплела в прическу матери эффектные длинные пряди.

Новый облик Ольги пришелся по вкусу почитателям ее музыкального творчества.