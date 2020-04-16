«Самоизоляционный цвет волос»: звезда 80-х Катя Семенова резко сменила имидж

Звезда 80-х Катя Семенова в самоизоляции решила поработать над имиджем и изменить привычный уже русый цвет волос на более яркий. В своем Instagram 59-летняя артистка предстала в обновленном образе.

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Оттенок «красное дерево» на голове любимой певицы был встречен многими ее поклонниками с восторгом.

«Вам идет этот цвет к Вашим серым глазам. Плюс макияж добавите после самоизоляции, будете красотка. Огонь! Обожаю!», «Катя!!! Как хорошо тебе! Очень освежил цвет! Еще чуть-чуть подкраситься, и вообще ты неотразима! Да ты и так классная!», «Цвет у вас отличный… очень идет и молодит», — прокомментировали образ подписчики Семеновой.

Артистка объяснила, что над ее имиджем не работали стилисты и мастера по окрашиванию волос. Она просто зашла к соседке и взяла у нее остатки краски.