«Яркая внешность»: дочь Зарубиной и Малинина предстала с огненно-рыжими волосами

Певица Ольга Зарубина поделилась в Сети фотографией своей дочери от Александра Малинина. Кира из обычной девушки превратилась в роковую красотку. Она заметно похудела и изменила цвет волос.

Ранее девушка появлялась на телевизионных шоу в России либо с розовыми, либо с черными волосами. Потом засветилась в программе «На самом деле» блондинкой. И вот новое преображение — американская дочь Малинина стала огненно-рыжей. Это не ускользнуло от глаз поклонников ее матери.

«Яркая внешность, для сцены – очень хороший образ», «Человек на 100 % для сцены, для кино, потрясающая как внешность, так и внутренний мир», «Красотка, вся в маму», «Ей бы на сцену, играть в фильмах!» — написали фолловеры.

Отметим, что Кира на самом деле всерьез задумалась об артистической карьере. В настоящий момент девушка приехала к матери в Россию и подала в суд на своего отца. Она намерена получить от него несколько миллионов.