«Захотелось цвета!»: Лопырева подчеркнула соблазнительные формы розовым купальником

Виктория Лопырева год назад стала мамой. Обладательница титула «Мисс России-2003» родила сына Марка Лео в Майами. На родину она вернулась лишь спустя несколько месяцев. Девушка тайно расписалась со своим возлюбленным Игорем Булатовым. К слову, после родов она быстро вернулась в моду. Целое лето она путешествовала, участвуя в модных фотосессиях в Европе, и наследник всегда находился рядом с ней.

А вот период пандемии коронавируса Виктория решила переждать в ОАЭ, куда приехала еще в феврале. Сначала девушка там занималась организацией фестиваля «Матрешка», а потом осталась, чтобы отдохнуть с семьей. Даже то, что она вынуждена целые дни проводить в четырех стенах, не расстраивает модель. Она с удовольствием делится архивными фото из своей коллекции. На этот раз она решила поднять настроение подписчикам пикантным снимком.

В кадре Лопырева позирует в розовом слитном купальнике, который подчеркнул соблазнительные формы девушки. Крупные серьги, броский макияж и объемные локоны дополнили женственный образ. «Сегодня утром выглянуло солнце, просто еще одна вещь, за которую нужно быть благодарным, когда мы находимся в состоянии благодарности, мы не можем быть в состоянии страха», — поделилась звезда. «Захотелось цвета!», — добавила она.

Свой пост блондинка сопроводила хэштегом: «Карантин на позитиве». Поклонники были очарованы красотой 36-летней девушки. «Вы на фото огонь», «Барби Вика», «Тебе очень подходит розовый цвет», «Умопомрачительная», — прокомментировали пост подписчики. К слову, даже в самоизоляции Виктория занимается спортом. Она делает это на террасе с видом на море.