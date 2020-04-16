«Не устанем вам аплодировать»: Билан показал Аллу Пугачеву в «золотом» платье в пол

Алла Пугачева впервые отпраздновала день рождения в самоизоляции. Провести день в семейном кругу, оказалось не худшей затеей. Шестилетние Лиза и Гарри смогли растрогать маму стихами, а также подарили ей цветы. Сказал теплые слова Примадонне и ее муж Максим Галкин. А вот друзья поздравили артистку в соцсети. Многие сожалели, что не могут лично увидеться с именинницей в такой радостный день.

Игорь Николаев опубликовал целую серию фото с Аллой Борисовной. Он даже нашел черно-белые снимки, на которых она запечатлена молодой. А вот Дима Билан поделился редким кадром, сделанным в день рождения Яны Рудковской в 2017 году. На фото она предстала в костюме фисташкового цвета, а Пугачева в вечернем золотом платье с бахромой в пол.

«Алла Борисовна, мы никогда не устанем вам аплодировать!! Сколько вы отдали людям и продолжаете это делать тем ,что вы с нами и вы невероятная женщина и музыка! Тепла вам душевного и здоровья! Люблю!» — написал Билан.

Поклонники вспомнили светскую вечеринку. Многие восхитились тем, как тогда выглядела Примадонна. «Это был очень крутой день рождения», «Ваше совместное с Аллой „Не отрекаются, Любя“ — новый стандарт», «Хорошо отметили,» «Непревзойденная и единственная!!», «То чувство когда, любимый певец поздравляет любимую певицу», — прокомментировали пост подписчики.