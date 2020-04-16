«Видно, как Алла менялась»: Николаев опубликовал архивное фото молодой Пугачевой в шубе

15 апреля день рождения отпраздновала Алла Пугачева. Примадонна не сильно расстроилась из-за того, что вынуждена была провести такой день дома. С утра ее поздравили близкие. Шестилетние Лиза и Гарри прочитали стихи и подарили цветы. Не оставил без внимания именинницу и ее муж Максим Галкин. К слову, артистка принарядилась по такому случаю. Она блистала в шифоновом платье в пол.

А вот друзья, которые отложили объятия с Аллой Борисовной до конце карантина, поздравили ее в соцсети и поделились архивными фото. С опозданием, но решил тоже поднять свои запылившиеся архивы Игорь Николаев. В свое время он плотно сотрудничал с Примадонной и прошел с ней, как говорят, огонь и воду. Певец опубликовал ряд снимков с артисткой. На некоторых кадрах она запечатлена совсем молодой. Самым старым оказался черно-белый снимок, где она запечатлена в шляпе и шубе на улице. На еще одном кадре Пугачева с кудрявыми волосами и футболке позирует в солнцезащитных очках.

«Все-таки вчера был удивительный день рождения у Аллы, думаю, таких в ее жизни точно не было. Карантин и самоизоляция. И вроде живем недалеко друг от друга, но правильно делаем, что бережем себя и своих детишек, и поздравления и общение — эсэмэсками. Дай Бог, чтобы в следующем году было иначе, хотя день рождения в кругу семьи, с самыми близкими — это же прекрасно! Думал, какую поставить фотографию с Аллой — а их у меня, оказывается, просто миллион! И за каждой из них — какой-то эпизод жизни, какая-то песня…» — поделился Николаев.

Поклонники были рады увидеть настолько уникальные и редкие фото. Многие отметили, что с годами Пугачева только похорошела. «Для меня особый момент — песцовая шуба», «Красивые и памятные фотографии», «Видно, как Алла менялась! Сейчас, как в молодости», «Алла меняется, а усы у Игоря неизменны», — прокомментировали пост подписчики.