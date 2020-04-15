«Какая стройная»: чета Юдашкиных показала Аллу Пугачеву в мини-платье и жакете

Алла Пугачева в прошлом году с размахом отпраздновала юбилей. Сначала она отмечала с семьей, потом дала большой концерт и устроила банкет для друзей в ресторане. А на этот раз Примадонна вынуждена была ограничиться домашними посиделками. Артистке 15 апреля исполнился 71 год. Конечно, первыми со знаменательной датой ее поздравили шестилетние Лиза и Гарри, а также муж Максим Галкин. Дети прочитали ей стихи и подарили торт, растрогав именинницу до слез.

А друзья, которые не могут даже навестить Аллу Борисовну, решили поздравить ее в соцсети. Валентин Юдашкин записал видеоообращение, в котором адресовал своей подруге теплые слова.

«Вот и наступил этот удивительный чудесный весенний день. Аллочка, я хочу тебя поздравить с днем рождения! Пожелать массу положительных эмоций, любви, красоты, чтобы детки тебя с Максимом постоянно радовали. Поздравления от всей нашей большой семьи: от Галочки, Марины, внуков. Мы ждем не дождемся нашей встречи, чтобы лично тебя поздравить и отметить все-таки этот день!» — высказался модельер.

Он также опубликовал архивное фото, на котором его обнимает Примадонна. В кадре у артистки пышные локоны и яркий макияж. Поделилась еще одним снимком Пугачевой жена Юдашкина, Марина. Она на фото с именинницей, которая облачена в белое мини-платье в крапинку и серый вязаный жакет. Наряд позволил оголить стройные ноги знаменитости.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что с годами Алла Борисовна только хорошеет. «Какая чудесная!», «Аллу Борисовну бесконечно обожаем, при встрече, пожалуйста, передайте ей и большой семье», «Какая стройная», «С днем рождения нашу Звезду! Любим», — прокомментировали пост подписчики.