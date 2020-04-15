«С днем рождения, любимая!»: шестилетние дети растрогали Пугачеву до слез своим поздравлением

Свой день рождения 15 апреля отмечает Алла Пугачева. И с самого утра ее спешат поздравить миллионы поклонников, а также друзья, близкие и родные. Супруг Примадонны Максим Галкин вместе с детьми, шестилетними двойняшками Гарри и Лизой, показал, какой сюрприз они приготовили имениннице.

Дети с отцом затаились в столовой в ожидании Аллы Борисовны, и как только она зашла, сын и дочка именинницы преподнесли по букету, а также прочитали трогательное стихотворение своей маме.

«Ты лучшая из миллионов женщин, любимая, родная, нам пример. Будь окрыленной, молодою вечно. Живи, в любви купаясь, без потерь», — зачитали теплые пожелания дети.

«Мои маленькие, хорошенькие! Вы меня до слез довели прям!» — не смогла сдержать чувств Примадонна.

Пугачева задула свечи на праздничном торте, который наследники приготовили сами. Кроме того, дети самостоятельно сделали для мамы картину с пожеланиями в сердечках.

«С днем рождения, любимая!» — подписал видео с поздравлениями Галкин.

Алла Пугачева 15 апреля отмечает 71-летие. В видео, которое разместил Галкин, именинница выглядит потрясающе и даже пританцовывает, держа подол платья в руках и невзначай демонстрируя свои красивые стройные ноги. Уже поздравили с днем рождения Примадонну Кристина Орбакайте с дочкой, Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Владимир Пресняков.