Навка появилась в «Вечернем Урганте» в облегающем платье с золотыми элементами

Не забыла фигуристка и про тренд сезона – пластиковую маску.

Татьяна Навка в день своего рождения появилась в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале. Фигуристка предстала перед зрителями в эффектном белом платье по фигуре с золотыми элементами.

Силуэт наряда прекрасно подчеркивал точеные линии 45-летней олимпийской чемпионки. А золотые лямки платья, крупные серьги такого же цвета и браслет придавали образу дополнительный флер роскоши. Туфли на шпильке звезда предпочла тоже золотые.

В начале программы Татьяна появилась в пластиковой маске. Однако позже, присев на диван на безопасном расстоянии от ведущего Ивана Урганта и сотрудников Первого канала, она ее сняла.

Напомним, программа «Вечерний Ургант» в настоящее время выходит без привычных зрителей в зале. Вместо них на креслах в студии рассаживается съемочная группа передачи. Капитал-шоу «Поле чудес» теперь тоже вместо людей располагает надувные шарики с нарисованными лицами.