Ургант назвал ситуацию с «Поле чудес» первым случаем, «когда надули зрителей»

Для профилактики распространения коронавируса капитал-шоу «Поле чудес» стало выходить без зрителей в студии. Вместо них на креслах разместили желтые воздушные шарики с нарисованными лицами. Иван Ургант в своем вечернем шоу пошутил на эту тему.

«Это первый случай, когда на Первом канале надули телезрителей. И подтвердилась наша общая догадка о том, что гостевой редактор на «Поле чудес» — насос», — сказал ведущий «Вечернего Урганта».

Сидящие в студии рассмеялись, а вот Митя Хрусталев обозвал этот юмор «чисто телевизионным».

Отметим, что эфиры с Ургантом тоже проходят без привычных зрителей в студии. Вместо них в зале располагается съемочный коллектив в небольшом составе. Часть встреч с гостями передачи теперь проходит в онлайн-режиме, а реальные участники шоу придерживаются безопасного расстояния друг от друга в полтора метра.