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Ургант назвал ситуацию с «Поле чудес» первым случаем, «когда надули зрителей»

Вместо гостей в студии программ появились воздушные шарики с нарисованными лицами.

Ургант назвал ситуацию с «Поле чудес» первым случаем, «когда надули зрителей»
Иван Ургант. Фото: Global look press.

Для профилактики распространения коронавируса капитал-шоу «Поле чудес» стало выходить без зрителей в студии. Вместо них на креслах разместили желтые воздушные шарики с нарисованными лицами. Иван Ургант в своем вечернем шоу пошутил на эту тему.

«Это первый случай, когда на Первом канале надули телезрителей. И подтвердилась наша общая догадка о том, что гостевой редактор на «Поле чудес» — насос», — сказал ведущий «Вечернего Урганта».

Сидящие в студии рассмеялись, а вот Митя Хрусталев обозвал этот юмор «чисто телевизионным».

Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал

Отметим, что эфиры с Ургантом тоже проходят без привычных зрителей в студии. Вместо них в зале располагается съемочный коллектив в небольшом составе. Часть встреч с гостями передачи теперь проходит в онлайн-режиме, а реальные участники шоу придерживаются безопасного расстояния друг от друга в полтора метра.

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