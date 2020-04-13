«Спасибо им, моим дорогим родителям!»: Татьяна Навка отмечает 45-й день рождения

В понедельник, 13 апреля, свой 45-й день рождения отмечает олимпийская чемпионка и фигуристка Татьяна Навка. В честь этого знаменательного события супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выложила в свой личный аккаунт в Instagram трогательные фотографии из далекого детства, которые лишь чудом сохранились до наших дней. На одном из кадров совсем еще маленькая Татьяна уверенно сжимает в ручонках детскую погремушку, на другом так же крепко держит совсем миниатюрную дольку арбуза.

Подпись к фотографиям оказалась не менее трогательной, чем сами картины из прошлого. Навка объявила о своем 45-летии и отметила, что ей очень приятны комплименты от людей в адрес ее внешности. Также фигуристка поблагодарила членов своей семьи, которые смогли прислушаться к юной Татьяне и дали ей развить свой природный талант. Именно благодаря семье Навка смогла стать счастливым человеком и самодостаточной личностью, а их любовь оберегает ее на протяжении всей жизни.