«Совсем другая»: Барановская стала блондинкой

34-летняя телеведущая Юлия Барановская сменила имидж. В субботу, 11 апреля, многодетная мать и бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина удивила подписчиков новым цветом волос – из привычного русого Юля перекрасилась в блондинку с темными корнями. На цвете, впрочем, Барановская не остановилась, и решила освоить и новую укладку. Ради съемки для столичного портала Барановская сделала «мокрые» локоны, ниспадающие на лицо.

Подписчикам Юля рассказала, что в последнее время ее атакует плаксивое настроение. Скорее всего, желание внести небольшие изменения и стало причиной для выхода в блонд.

«Реву с утра. Имею право, я подумала. Разочарование в людях не на самоизоляции протекает легко — быстро разочаровался, побежал дальше и забыл, а вот сейчас все время об этом думаешь, бежать-то некуда. Ну и это тоже закончится. Я вас всех люблю. Спасибо, что могу с вами делиться», — высказалась она.

Аудитория, в свою очередь, решила утешить Юлю. Люди поспешили напомнить ведущей, что все в жизни проходит, а значит, переживать не нужно. Отметили они и перемены во внешности. «Совсем другая», «Юля, с блондом свежее», «Не узнать вас, какая красотка», «Такая укладка вам идет». Впрочем, нашлись и те, кто заявил – у Барановской на голове обыкновенный парик.