«Какие ножки»: Барановская в платье-бюстье со шлейфом устроила танцы на «Жаре»

Юлия Барановская при каждом удобном случае отправляется в путешествие с детьми. Так недавно после жаркой Африки она решила побывать на Байкале. Телеведущая впервые покаталась на коньках по знаменитому озеру и даже не пожалела шубу, чтобы прокатиться с ледяной горки. Однако сразу после незабываемой поездки в Восточную Сибирь ей пришлось оказаться у моря в Сочи, где состоялся фестиваль Эмина Агаларова «Жара».

больше по теме Барановская подчеркнула фигуру асимметричным платьем цвета фуксии с металлизированным отливом Телеведущая предстала в трендовом наряде на фестивале «Жара» в Сочи.

Барановская после расставания с Андреем Аршавиным стала телеведущей. Девушка регулярно появляется на публике, а также ведет разные концерты. Многие поклонники восхищаются многодетной мамой и ее чувством стиля. 34-летняя знаменитость для фестиваля выбрала эффектное платье-бюстье со шлейфом и разрезом до бедра. Глянцевый наряд цвета фуксия восхитил публику. Более того, Юлия устроила зажигательные танцы за кулисами под хит Эмина «Девочка моя».

«Было супер круто, вот просто очень супер. Мое платье вчера собрало миллион комплиментов», — поделилась девушка.

Поклонники одарили экс-супругу футболиста комплиментами. Платье позволило подчеркнул талию и стройные ноги знаменитости. «Юлечка! Как всегда прекрасна», «Ох и хороша же ты, Юлька! Какие ножки», «Вот это платье! Очень эффектно выглядите», «А ножка?! Полный отпад», «Ну как же красиво! Замечательный образ!», «Красивая женщина в классном платье — это бомба!» — прокомментировали пост подписчики.

Барановская уже не первый год участвует в фестивале. Каждый раз она старается удивить фанатов необычными образами. В прошлом году она примерила парик и лаковые ботфорты.