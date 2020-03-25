«Яркие и стильные»: Барановская оделась в одном стиле с подросшей дочкой и сыновьями

Юлия Барановская семь лет назад развелась с Андреем Аршавиным. Теперь она известная телеведущая. Ей удалось построить карьеру, несмотря на то, что она многодетная мама. Девушка воспитывает 11-летнюю дочь Яну и сыновей: 14-летнего Артема и семилетнего Арсения. Не так давно наследники стали общаться с отцом, который вновь начал проявлять к ним внимание, но при этом футболист подал в суд на бывшую жену, так как хочет уменьшить выплаты по алиментам.

Однако Юлия не унывает. Она не привыкла жаловаться, поэтому даже к поступку Аршавина отнеслась с юмором. Поклонники не перестают восхищаться девушкой. Многим очень нравится стиль телеведущей, которая любит подчеркивать фигуру элегантными платьями и яркими костюмами. А для новой фотосессии вся семья знаменитости облачилась в спортивные костюмы темно-оливкового цвета.

Барановская облачилась в треники и лимонный свитер, подобранный в тон кроссовкам. В таком же наряде предстала и ее дочь. А мальчики вместо свитеров примерили футболки и худи. Яна на одном из фото показала свою растяжку, закинув ногу за голову.

«Каждый день собираюсь посмотреть сериал и никак не соберусь. Вчера весь вечер на телефоне с друзьями и просто с детьми, а еще к нам переехала моя сестра», — рассказала Юлия, как проводит дни на карантине.

Многие поклонники пришли в восторг от оригинальной фотосессии. Некоторые отметили, что Яна очень похожа на свою маму, а сыновья телеведущей растут красавцами. «Красивая мамочка и детки, просто супер», «Юля, какие вы замечательные», «Чудесные детки! И мама звезда!», «Юля, какие вы все классные! Просто заглядение», «Бомбические», «Как повзрослели уже», «Яркие и стильные, как не восхититься», — прокомментировали пост подписчики.