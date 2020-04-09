Весенний стиль: Стеша Маликова выбрала белые джинсы и песочное пальто

Дмитрий Маликов в период самоизоляции сплотился с семьей. Он проводит время в загородном доме с супругой Еленой, двухлетним сыном Марком и взрослой дочкой Стефанией. Артист старается не скучать в четырех стенах, музицируя и смотря сериалы. А наследница помогает ему заботиться о малыше. Более того, за городом у нее есть возможность дышать свежим воздухом в лесу.

Накануне Стеша прогулялась с мамой на участке. Дочь певца всегда была модницей, поэтому даже в безлюдных местах появляется в элегантных образах. А теперь девушка устроила фотосессию на природе во время прогулки с собакой — мальтийской болонкой. Маликова предстала в белых джинсах, сапогах-казаках и песочном джемпере, подобранном в тон пальто. Она собрала волосы в хвост и повязала их платком.

«Спасибо собаке, выгуливает теперь даже соседей», — с иронией подписала кадры девушка.

Поклонники восхитились красотой 20-летней наследницы артиста. Другие оценили ее образ. «Вы очень красивая», «Девочка-весна», «Круто пальто», «Похорошела», «Стильный образ», «Приятные цвета, так уютно», «Красота и доброта спасут наш мир! Фотографии волшебные», «Вам надо сниматься в сказках», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Стеша учится в МГИМО. Обычно она много путешествует, но теперь дочь Дмитрия вынуждена находиться дома. Но она не унывает, а больше времени уделяет брату.