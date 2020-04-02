«20 лет с момента этой съемки»: Дмитрий Маликов поделился архивным видео

Некоторые поклонники поспешили заверить музыканта, что он ничуть не изменился с того времени.

Время в самоизоляции многих знаменитостей заставило перебирать архивные фото и видео и тем самым удариться в ностальгию. Популярный музыкант Дмитрий Маликов не остался в стороне от этой тенденции. 50-летний певец поделился с подписчиками в своем инстаграме архивным видео с концерта.

«Апрель — сумасшедшие недели. Апрель — очень быстро пролетят…» Как и пролетали 20 лет с момента этой съемки», — подписал под видео артист.

Поклонники певца отметили: Маликов не сильно-то изменился спустя столько времени. Они поспешили поблагодарить за теплые воспоминания и усыпали кумира комплиментами.

«Мне кажется, вы совсем не изменились», «Всегда одинаковый! Классно!», «Супер! Ностальгия», «Всегда молодой, интеллигентный и талантливый человек!», «Красавчик», — написали некоторые подписчики.

А недавно артист показал, как выглядит во время эпидемии. На селфи, которым поделился музыкант, он предстал в защитной маске. «Болеть не хочется», — прокомментировал свой образ певец.