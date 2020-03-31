«Нежная девочка»: Стеша Маликова позировала в Париже в джинсах капри и жакете

Стеша Маликова является дочерью Дмитрия Маликова. Она окончила школу и теперь учится в МГИМО. Девушка увлекается модой и много путешествует. При этом помогает отцу и матери воспитывать маленького братика Марка, которому недавно исполнилось два года. В связи с пандемией, артисты стали привыкать к режиму самоизоляции. Звездная семья решила укрыться в своем загородном доме.

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Находясь далеко от города, Маликовы иногда выходят прогуляться по лесу. Стеша использует появившееся свободное время с пользой. Однако накануне она решила поностальгировать и опубликовала архивные снимки, сделанные в Париже. На кадрах девушка в жакете прямого кроя, белой футболке и джинсах капри серого цвета позирует, сидя на траве под цветущей сакурой. Тогда Стеша наслаждалась весной в столице Франции, еще не переживающей эпидемию коронавируса.

«Ровно год назад в моем любимом городе», — подписала она кадры.

Поклонники восхитились стильным и лаконичным образом наследницы Маликова. Они не стали скрывать, что скучают по ярким выходам в свет девушки. «Очень красивые фотографии, Стешенька!», «Очень красивая, нежная», «Какая красотка», «Нежная девочка», «Волшебные фотографии», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что 20-летняя дочь певца даже успела выпустить коллекцию платьев для выпускниц с подругами. Она старается следить за трендами, подбирая элегантные образы для каждого выхода в свет.